Von wegen altes Eisen und rosten und so... Heute war echtes Edelmetall beim WasteWalk. Zu Besuch in Altenessen trafen sich Willi Heimann, Gerd Maschun und Thomas Frischmuth. Die drei sind Urgesteine des WasteWalk, von Anfang an dabei und immer aktiv. Jeder auf seine eigene und unvergleichliche Art. Und so sind Sie auch Vorbild für manchen jungen Menschen. Schön, dass Ihr dabei seid. Bleibt uns bitte noch lange erhalten.

Der immer umtriebige Gerd Maschun hat WasteWalk heute mit einer finanziellen Spritze unterstützt. Danke Gerd! So kann schon bald ein weiterer Rucksackstaubsauger angeschafft werden. Damit kann man schnell und kinderleicht die widerlichen Zigarettenkippen aufsammeln.

Kippen, die manche Zeitgenossen unüberlegt in der Umwelt entsorgen. Man kann davon ausgehen, dass eine Kippe im Schnitt rund 40 Liter Grundwasser verseucht. Und anstelle von Verseuchung sollten wir besser von Vergiftung sprechen. So ein Filter enthält gut und gerne an die 6.000 (!) verschiedene Chemikalien. Und da ist das Nervengift Nikotin oder der Teer noch gar nicht berücksichtigt.

Im kommenden Jahr 2021 werden wir vom WasteWalk trotz COVID-19 aktiv bleiben und noch aktiver werden. Es sind auch ganz neue Projekte geplant. Lasst Euch überraschen. Natürlich alles unter Berücksichtigung der Gesetze, Abstands- und Hygieneregeln. Das Leben muss ja weiter gehen und Corona wird uns fraglos noch Jahre begleiten. Unsere Umwelt bedarf der Hilfe und Umsicht von uns. Zu viele Mitbürger haben das mit der Umweltverschmutzung beziehungsweise Müllvermeidung immer noch nicht verstanden.

Also ran an den Schmutz! Nicht lamentieren, nicht verzagen. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!