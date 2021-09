Jetzt spinnt der komplett, der Marcus...

Aus Drei mach Zwei. Was soll das denn jetzt?

Ja nun. Um kurz vor 11:00 Uhr saß ich noch alleine vor dem deinKult-Café und machte mich bereit dieses Mal alleine den WasteWalk zu machen. Doch dann kamen Franzi und Melanie. Melanie hatte gestern den Terminhinweis gesehen. Und spontan wurde von Mutter und Tochter beschlossen diesmal dabei zu sein. Die beiden waren überpünktlich vor Ort und so erklärt sich die DREI.

So machten sich die furiosen DREI auf um dem Wurfmüll den Garaus zu machen. Es war erstaunlich wie viel Müll sich wieder finden ließ obwohl wir diese Strecke mindestens alle 4 Wochen abgehen. Selbstreden war natürlich der DURSTLÖSCHER dabei und die natürlich Kippen, Kippen und nochmals Kippen. Alles in allem haben wir Drei in rund 90 Minuten zwei Müllsäcke randvoll gemacht. Und es hätten gut und gerne auch noch mehr werden können. Und mit den beiden Müllsäcken wäre dann auch die ZWEI erklärt.

Immer wieder traurig stimmen die vielen Zigaretten, die in den Spielbereichen und auf Kinderspielplätzen aufgefunden werden. Fakt ist, auf Spielplätzen ist das Rauchen verboten. Und dies geht nicht gegen die Raucher sondern gilt zum Schutz der Kinder. Denn Kleinkinder stecken gerne Zigaretten in den Mund. Schließlich sind Kinder natürliche »Nachmacher« und ahmen die Großen nach. So ist es nur verständlich, dass Tabakvergiftungen zu den häufigsten Vergiftungen im Kindesalter zählen. Scheinbar ist nicht Allen bekannt, dass der Gehalt an Nikotin einer Zigarette für ein Kleinkind tödlich sein kann. Glücklicherweise sind Zigarettenvergiftungen in der Praxis selten lebensgefährlich. Wenn ein Kleinkind eine Zigarette oder Kippe gegessen hat, entsteht meistens nach ein bis drei Stunden Erbrechen. Schwere Vergiftungssymptome sind zu erwarten, wenn die Kinder noch unter einem Jahr alt sind (Säuglinge). In diesem Fall sofort einen Notarzt oder die nächst gelegene Giftnotrufzentrale anrufen. Also, bitte auf dem Spielplatz nicht rauchen.

Und noch ein Aspekt bedarf der Beachtung. In Zigarettenstummeln sammeln sich giftige Substanzen wie Arsen, Blei, Kupfer, Chrom, Kadmium, Formaldehyd, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und Nikotin, dazu kommt der Kunststoff Celluloseacetat. Das ergibt eine ganz erhebliche Umweltbelastung durch Chemikalien und Mikroplastik. Darüber hinaus sind Zigarettenstummel extrem robust und benötigen zwischen 10 und 15 Jahre um in der Natur vollständig zu verrotten.

Der Kippenmüll ist aber nicht nur ein Problem an Land, sondern auch im Meer. Eine einzige Kippe verseucht 40-70 Liter Wasser, neuere Studien gehen von bis zu 1.000 Litern Wasser aus. Schon ein Stummel pro Liter Wasser würde Fische töten, warnten Wissenschaftler der San Diego State University bereits im Jahr 2011. Die Hälfte der Fische verendete, wenn die Forscher die Tiere vier Tage lang in Wasser hielten, in dem zuvor einen Tag lang eine Kippe pro Liter geschwommen war. Die Stummel können von Meerestieren auch verschluckt werden, oft mit tödlichen Folgen. Das Mikroplastik der Filter wurde sogar schon in der Arktis gefunden.

Was so gedankenlos in die Gegend geworfen wird, dass macht schon sehr traurig. Mensch denk nach! Wir haben nur diese eine Erde.

Mach auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Willst auch Du #alleinesammeln und weisst nicht so recht wie? Benötigst Du Unterstützung? Melde Dich. Jede*r kann was beitragen.

Also… info@wastewalk.de. Da werden Sie geholfen. Erkundige Dich auf Facebook oder der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn... Machen ist wie Wollen. Nur krasser!