Kurz vor Weihnachten wurde der dritte Bücherschrank für den Essener Norden in Katernberg eingeweiht. Damit verfügt der Stadtbezirk VI Zollverein nun über drei neue Bücherschränke. Neben dem Standort am Katernberger Markt vor dem Bürgerzentrum Kon-Takt können sich Bürger am Standort Hallostraße/Ecke Gelsenkirchener Straße in Stoppenberg sowie am Schonnebecker Markt an der Huestraße in Höhe der Straßeneinmündung Kleiner Bruch in Schonnebeck über die Bücherschränke freuen.

Jeder der drei Bücherschränke hat einen ehrenamtlichen Paten, der sich für die Schränke engagiert und sie betreut. Die Bücherschränke sind täglich 24 Stunden in Betrieb und stehen allen Bürgern kostenlos zur Verfügung. Finanziert wurden die Schränke aus Haushaltsmitteln der Bezirksvertretung VI Zollverein. Die Kosten liegen bei rund 20.000 Euro.

Bürger sollen auf unkomplizierte Art und Weise zum Lesen angeregt werden

Durch die Bücherschränke sollen Bürger auf unkomplizierte Art und Weise zum Lesen angeregt werden. Die Bücher werden kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten zum Tausch und zur Mitnahme angeboten.

Anzahl der Bücherschränke soll auf 16 steigen

Im nächsten Jahr sollen vier weitere Bücherschränke im Essener Stadtgebiet hinzukommen: in Bergerhausen, Kettwig, Heisingen und Werden. Damit erhöht sich dann die Anzahl der öffentlichen Bücherschränke auf 16 Stück.