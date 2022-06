Am Freitag, dem 24.06.2022, findet der dritte bundesweite Digitaltag statt. Die ehrenamtlichen Digitalberater des DRK-Kreisverband Essen e.V. beantworten alle Fragen rund um Smartphone, Tablet und Co in der Rathaus-Galerie in Essen von 10.00 bis 18.00 Uhr am VerbindungsRad.

Der Digitaltag ist ein bundesweiter Aktionstag, der digitale Teilhabe in der Gesellschaft fördern soll. Am Digitaltag finden in Deutschland verschiedene Aktionen statt, wie beispielsweise Seminare, Workshops, Tage der offenen Tür oder Diskussionen, rund um Themen der Digitalisierung.

VerbindungsRad - Wir erklären neumodisches Gedöns

Am VERBINDUNGSRAD trifft ehrenamtliche Online-Beratung auf interessierte, analoge SeniorInnen, um Internet-Hotspot und Tablets für Video-Schalte und Digitalsprechstunde zu nutzen – auf dem Marktplatz oder direkt vor der Haustür. Das maßgeschneiderte E-Lastenrad verwandelt sich in Infostand, Erzählcafé und moderne "Telefonzelle". Kein ellenlanger Computerkurs, der mehr verwirrt, als dass er hilft, sondern gezielte Problemlösung, niederschwellig, unaufdringlich – und mit Spaß.