Demnächst Stellenanzeigen auf der Facebook-Seite „Karnap im Wandel“?

#stadtteilarbeit #ehrenamt #karnapimwandel #arbeit

Seit sechs Jahren betreue ich die Facebook-Seite „Karnap im Wandel".

Im Hinblick auf die Entwicklung des Stadtteils Karnap habe ich mich im Jahr 2014 dazu entschlossen, die Facebook-Seite „Karnap im Wandel" ins Leben zu rufen.

In den vergangenen sechs Jahren habe ich zahlreiche Bauprojekte langfristig dokumentiert.

Die Beiträge verfolgen wöchentlich 5.000 bis 6.000 Besucher.

Zudem veröffentliche ich Presseartikel aus der/dem WAZ, Nordanzeiger, Lokalkompass, Familienpost auf der Seite.

Hinzu kommt die Bekanntgabe von Terminen im Stadtteil.

Nach sechs Jahren möchte ich einen weiteren Schritt gehen und die Facebook-Seite

„Karnap im Wandel" mit dem Punkt Jobangebote von ortsansässigen Unternehmen/Institutionen aus dem Essener Norden erweitern.

Diesbezüglich habe ich am 25.01.2020 dreiunddreißig Unternehmen/ Institutionen aus Essen-Karnap/Altenessen via. Brief angeschrieben.

Mein Wunsch ist es, dass Sie mir die Stellenanzeigen via. E-Mail zu kommen lassen.

Im Anschluss daran würde ich diese zeitnah auf die Facebook-Seite „Karnap im Wandel“ hochladen. Dieser Service ist kostenfrei .

Mein Ziel ist es, die Zahl der Arbeitssuchenden in unserem Stadtteil Karnap zu minimieren, so der Administrator der Facebook-Seite „Karnap im Wandel“ Denis Gollan.