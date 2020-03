Essen 9.3.2020

Viele fleißige Hände nutzten den Samstag, um in der Nachbarschaft einmal richtig „klar Schiff“ zu machen. Allein fast dreißig der insgesamt über 70 Teilnehmenden kamen aus dem Übergangswohnheim an der Hülsenbruchstr.. Maike Katzewski, Leiterin der Einrichtung, meinte, „Das war ein großartiges Event für die Bewohner*innen des Hauses und eine sehr gute Gelegenheit wieder mit den Nachbarn gemeinsam aktiv zu werden und in Kontakt zu kommen!“ Aber auch die anderen über 40 Teilnehmer*innen aus der Nachbarschaft, den beiden Hundevereinen und auch einigen aus den Reihen der „wilden“ Autohändler, freuten sich bei fantastischem Wetter Mengen an Müll zusammenzutragen, sodass dieser nicht mehr in der Landschaft verrotten muss.

„Fast 2 Kubikmeter Müll kamen dabei zusammen“, resümierte Klaus Barkhofen, Vorsitzender der BIGWAM und Olaf Müller, 2. Vorsitzender ergänzte, „es ist immer wieder erstaunlich, was wir bei den Aufräumaktionen finden. Dieses Mal war ein Faxgerät dabei, ein Wäscheständer, zwei Plastikweihnachtsbäume, Plastikschläuche und vieles mehr.“ „Es ist schon unfassbar, was die Leute meinen, was an Müll in die Landschaft gehöre. Man fragt sich wirklich, welch Geistes Kind diese Menschen sind!“, konstatierte Barkhofen.

Alles in allem war es aber eine gelungene Aktion, bei der dieses Mal niemand frieren musste. Die Aktion schweisste die Menschen in der gesamten Nachbarschaft wieder ein Stück weit über gemeinsame Arbeit zusammen.

Die bemerkenswerteste Situation des Tages war aber, dass selbst ein blinder, palästinensischer Flüchtling bei der Aktion dabei war und mithalf den Müll wegzuschaffen. Einfach großartig!

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr, bei hoffentlich wieder gutem Wetter, ohne Corona-Virus und wieder gemeinsamen Grillen im Anschluss an die Aktion!

Die nächste Bürgerversammlung der BIGWAM ist übrigens (trotz Corona) am 19. März 2020 um 19 Uhr im Kreuzer.

Mehr Infos auf unserer Homepage www.bigwam.org

Klaus Barkhofen, Sprecher der BIGWAM e.V.