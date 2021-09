Die BIG Family Games zum Spiel- und Sporttag des Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V.

Zum Start des Spiel- und Sporttags im Emscherpark, veranstaltet das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. am 02.10.2021 verschiedene Aktivitäten. Eine der Aktionen sind die BIG Family Games. Aber was sind die BIG Family Games?

Das Herzstück unserer BIG Family Games sind vier spaßig-sportliche Disziplinen für die ganze Familie. Die müsst ihr gemeinsam im Familien-Team bewältigen. Dabei geht es nicht um höher, schneller, weiter oder besser. Vielmehr steht die Freude im Mittelpunkt, gemeinsam als Familie aktiv zu sein. Wenn ihr alle vier Disziplinen schafft, erhaltet ihr das einzigartige Spaß-Sport-Abzeichen zum aufbügeln. Zusätzlich wird euch die Urkunde der BIG Family Games verliehen.

WANN : 02.10.2021 , Beginn ab 13:00 Uhr

WO: An der Skateranlage im Emscherpark

HOLT EUCH DEUTSCHLANDS

EINZIGARTIGES SPASS-SPORT-ABZEICHEN!

Schafft ihr es, mit euren Punkten unter die ersten drei Familien? Dann werdet ihr im Rahmen einer Siegerehrung zusätzlich mit einer Gold-, Silber- oder einer Bronze-Medaille geehrt.

Gewinnt einen Gutschein für einen Besuch im Kletterpark!

Alle Familien-Teams können an einer Verlosung teilnehmen. Dann gewinnen sie mit etwas Glück einen Kletterpark-Gutschein für fünf Personen. Der Gutschein ist an mehr als 50 Orten in ganz Deutschland einlösbar.

Die Anmeldung dazu, kann ganz einfach unter SPIELE@KBB1999.de mit einer einfachen Email : WIR MACHEN MIT : FAMILIE XXXXX, ANZAHL DER TEILNEHMER uns zugemailt werden. Die 3 G Regel zur Teilnahme ist zu beachten.