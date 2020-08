Die PLZ 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim knackt die 1.000er Marke in der Mängelmelder-App bei Thema „Vermüllung“

Auf der Basis vom 01.08.2020 habe ich die Mängelmelder-App der Stadt Essen analysiert.

Vor zwei Wochen ist bei unserer PLZ 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim die tausendste Meldungen in der App eingegangen.

Den Spitzenwert haben wir mit unserer PLZ 45329 (Stand 01.08.2020) mit 1.033 Meldungen.

Wenn man sich die PLZ in der Gesamtliste anschaut existiert weiterhin

ein sehr starkes Nord-Süd-Gefälle in unserer Stadt, das im weiter auseinander geht.

Oder liegt das daran, dass die Leute im Norden, fleißiger beim Melden sind?

Wohl kaum!

Ich habe schon mehrfach den Vorschlag gemacht, dass wir unbedingt einen intensiven Einsatz von Mülldetektiven (vor allem in den Nachtstunden) benötigen.

Eine weitere Option wäre die Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), so Denis Gollan, Administrator der Gruppe „Gegen die Vermüllung des Stadtteils Karnap.“

Mängelmelder-App Gesamtliste Stand 01.08.2020

Platz 1 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim 1.033 Meldungen

Platz 2 45143 Altendorf, Bochold, Nordviertel, Westviertel 844 Meldungen

Platz 3 45326 Altenessen Nord, Altenessen Süd 661 Meldungen

Mängelmelder-App Gesamtliste Meldungen im Juli 2020

Platz 1 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim 89 Meldungen

Platz 2 45326 Altenessen Nord, Altenessen Süd 74 Meldungen

Platz 3 45143 Altendorf, Bochold, Nordviertel, Westviertel 71 Meldungen

Mängelmelder-App Gesamtliste Gefährlicher Sondermüll Stand 01.08.2020

Platz 1 45327 Katernberg, Stoppenberg 65 Meldungen

Platz 2 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim 63 Meldungen

Platz 3 45144 Frohnhausen 58 Meldungen

Mängelmelder-App Gefährlicher Sondermüll im Juli 2020

Platz 1 45326 Altenessen Nord, Altenessen Süd 12 Meldungen

Platz 2 45144 Frohnhausen 11 Meldungen

Platz 3 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim 10 Meldungen

Mängelmelder-App Gesamtliste Metallschrott und weiße Ware Stand 01.08.2020

Platz 1 45143 Altendorf, Bochold, Nordviertel, Westviertel 145 Meldungen

Platz 2 45326 Altenessen Nord, Altenessen Süd 107 Meldungen

Platz 3 45145 Frohnhausen, Holsterhausen 105 Meldungen

Platz 4 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim 85 Meldungen

Mängelmelder-App Metallschrott und weiße Ware im Juli 2020

Platz 1 45143 Altendorf, Bochold, Nordviertel, Westviertel 14 Meldungen

Platz 2 45144 Frohnhausen 12 Meldungen

Platz 3 45138 Huttrop, Südostviertel 10 Meldungen

Platz 4 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim 9 Meldungen

Platz 4 45326 Altenessen Nord, Altenessen Süd 6 Meldungen

Mängelmelder-App Gesamtliste Müll am Containerstandplatz Stand 01.08.2020

Platz 1 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim 170 Meldungen

Platz 2 45145 Frohnhausen, Holsterhausen 145 Meldungen

Platz 3 45147 Frohnhausen, Holsterhausen, Rüttenscheid 140 Meldungen

Mängelmelder-App Müll am Containerstandplatz im Juli 2020

Platz 1 45147 Frohnhausen, Holsterhausen, Rüttenscheid 24 Meldungen

Platz 2 45326 Altenessen Nord, Altenessen Süd 23 Meldungen

Platz 3 45145 Frohnhausen, Holsterhausen 19 Meldungen

Platz 4 45307 Kray, Leithe 18 Meldungen

Platz 4 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim 18 Meldungen

Mängelmelder-App Geamtliste Müllablagerungen Stand 01.08.2020

Platz 1 45329 Karnap, Altenessen Nord, Vogelheim 715 Meldungen

Platz 2 45143 Altendorf, Bochold, Nordviertel, Westviertel 581 Meldungen

Platz 3 45327 Katernberg, Stoppenberg 415 Meldungen