Nachdem die entsprechenden Beschränkungen aufgehoben wurden und geführte Radtouren unter Auflagen wieder möglich sind, setzen der städtische Beauftragte für den Radverkehr, Christian Wagener, das Katholische Stadtdekanat und die Evangelische Kirche in Essen ihre gemeinsamen „Atempause-Radtouren“ auch in diesem Jahr fort. Die Ziele der drei noch möglichen Touren am 12. Juli, 9. August und 13. September sind Kirchen in Kray, Fischlaken und Altenessen. Kooperationspartner sind abwechselnd der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) oder die Essener Fahrrad-Initiative (EFI).

Normalerweise umfasst das Programm der sonntäglichen Atempause-Radtouren, die schon seit vielen Jahren Teil des Essener Fahrradkalenders sind, sechs Termine im Zeitraum von April bis September. Nachdem lange Zeit offen war, ob die beliebte Reihe in diesem Jahr überhaupt starten kann, sind die beteiligten Institutionen froh, wenigstens drei Touren anbieten zu können. Wie üblich werden unterwegs mehrere Orte angesteuert, die mit dem aktuellen Thema des Fahrradkalenders in Verbindung stehen. In diesem Jahr ist der Kalender dem hundertjährigen Bestehen des Regionalverbandes Ruhr (RVR) gewidmet und so werden die Teilnehmenden viele interessante Informationen über Bergehalden, Revierparks und vom RVR bewirtschaftete Wälder erhalten.

Treffpunkt für den Start ist immer der Willy-Brandt-Platz um 15 Uhr; die Teilnahme ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Strecken bis zum Ziel sind zwischen 15 und 20 Kilometern lang und weisen ein „gemütliches bis hügeliges“ Profil auf. Es gilt das Prinzip, dass sich das Tempo am langsamsten Teilnehmer orientiert; nach rund zwei Stunden wird das jeweilige Ziel, eine markante Kirche im Stadtgebiet, erreicht. Für die Abschlussandacht ist eine Mund-Nase-Schutzmaske erforderlich.

Die Auftakttour am Sonntag, 12. Juli, führt zunächst zur Schurenbachhalde und zur Halde Eickwinkel in Altenessen, weiter über den Nordstern- und Zollvereinweg zur Halte Rheinelbe in Gelsenkirchen und von dort zur Alten Kirche Kray an der Leither Straße 33. Nach einer Abschlussandacht von Pastor André Uellenberg begeben sich die Fahrradfreunde individuell auf den Rückweg. Für Rückfragen steht Tourleiter Frank Rosinger vom ADFC unter Telefon 0174 2453211 gerne zur Verfügung. Die zweite Tour am Sonntag, 9. August, führt zur Kirche „Zur Schmerzhaften Mutter Maria“ in Fischlaken; Tourleiter ist Rolf Fliß von der EFI. Die Abschlusstour am Sonntag, 13. September, führt zur Alten Kirche Altenessen; Tourleiter ist erneut Frank Rosinger. Den kompletten Essener Fahrradkalender mit vielen weiteren Terminen finden Fahrradfans im Internet auf der Seite www.essen.de/fahrradfreundlich.