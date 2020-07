Drei Jahre „Gegen die Vermüllung des Stadtteils Karnap“

Karnap, das grüne Herz des Essener Nordens. Ein sehr netter und lebenswerter Stadtteil. Allerdings gibt es auch einige nicht so schöne Ecken, bei denen man nicht die Augen vor Missständen verschließen sollte.

Ich habe die Facebook-Gruppe „Gegen die Vermüllung des Stadtteils Karnap“ am 22.07.2017 ins Leben gerufen. Auf dieser Plattform können Bürgerinnen und Bürger Fotos von wilden Müllkippen posten.

Diese werden dann in der Mängelmelder-App hochgeladen und an die Entsorgungsbetriebe (EBE) weitergeleitet.

Eine Meldung via. Telefon, SMS, E-Mail und WhatsApp, ist ebenfalls möglich.

Momentan hat die Gruppe ca. 302 Mitglieder, so Administrator Denis Gollan.

#saubereskarnap #gegendievermüllungdesstadtteilskarnap

Link zur Gruppe Gegen die Vermüllung des Stadtteils Karnap