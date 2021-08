Ehrungen des Ehrenamtes

„Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist.“

Mit diesen beiden Sätzen, hat das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. am Wochenende Mitglieder und auch nicht Mitglieder für ihr uneigennütziges Engagement im Stadtteil Karnap geehrt. Und dabei ging nicht nur um ein Stück Kuchen oder Kaffee, sondern dass man für einige Mitbürger:innen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten im Stadtteil oder in Kooperation mit dem KBB ehrenamtlich engagieren, ein Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung setzt.

„Zwar konnten wir nicht alle engagierten Bürger:innen im Stadtteil ehren, die einen gemeinnützigen Beitrag für den Stadtteil leisten, aber wir werden jedes Jahr eine Veranstaltung zur Ehrung des Ehrenamts durchführen, und mehr engagierte Menschen, ob im Sportverein, in der Jugendarbeit, im Umweltschutz, in der Kinder- oder Seniorenbetreuung oder aus der Nachbarschaftshilfe mit einer kleinen Wertschätzung ein Stück Dankbarkeit für ihre gespendete „Freizeit“ zurückgeben“, so Thorsten Kaiser dem dieses sehr am Herzen liegt.

Oberbürgermeister Thomas Kufen hat es sich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit Roland und Thorsten Kaiser die Ehrung der 15 freiwilligen Helfer vorzunehmen und bedankte sich bei den Anwesenden und den ehrenamtlichen Helfer:in für das bürgerschaftliche Engagement.

Geehrt wurden für ihr bürgerschaftliches Engagement Andreas Baumert, Günter Neumann, Ute Kaiser, Sabine Opper, Bernd Lakaw, Leon Kaiser, Roland Lakaw, Dirk Heidenblut, Andreas Opper, Roland Kaiser, Wolfgang Jokschies vom FC Karnap 07/27, Sigrid Hajos Mitgründerin von Carnap TIPTOP, Inge Havermann Clubleiterin des AWO-Seniorenclubs Essen-Karnap, Rolf Both und Reinhard Karsch vom Sozialverband VdK Ortsverband Katernberg/Stoppenberg/Schonnebeck.