Friseursalon headliners spendet erneut für die Kindernotaufnahme „Spatzennest“

Zum dritten Jahr in Folge setzt sich Frau Stephanie Bellscheidt mit ihrem Team des Friseursalons „headliners“ zu Weihnachten für die Kindernotaufnahme „Spatzennest“ des Essener Kinderschutzbundes ein:

Auch in diesem Jahr hat sich das Team um Frau Stephanie Bellscheidt dazu entschieden, Spenden für die Kindernotaufnahme „Spatzennest“ des Essener Kinderschutzbundes zu sammeln. Gemeinsam mit ihren Kunden und Kundinnen wurden statt der üblichen Kundengeschenke Spenden für Kinder in Not gesammelt. Dabei ist insgesamt eine Spende in Höhe von 1.525,50 Euro für die Kindernotaufnahme „Spatzennest“ des Essener Kinderschutzbundes zusammen gekommen!

Der Essener Kinderschutzbund verfügt über zwei Kindernotaufnahmen: das „Spatzennest“ in Altenessen und die „Kleinen Spatzen“ in Borbeck. Diese Einrichtungen bieten Kindern im Alter von 0 –12 Jahren Schutz und Sicherheit und ein Zu Hause auf Zeit, wenn sie aufgrund von traumatischen Erlebnisse wie z.B. Misshandlungen, sexueller Missbrauch, Verwahrlosung oder dem Tod eines Elternteils nicht mehr bei ihren Familien bleiben können. Die Kinder sollen sich im „Spatennest“ sicher und geborgen, auf- und angenommen fühlen können und endlich Kind sein dürfen. Nach nunmehr 30-jährigem Bestehen der Kindernotaufnahme sind viele Renovierungen notwendig, um den „Spatzen“ weiterhin ein sicheres, sauberes und gemütliches Heim geben zu können.

Wir freuen uns daher sehr über diese große und treue Unterstützung, welche u.A. der Anschaffung einer neuen Einbauküche für die Kindernotaufnahme zu Gute kommen wird.

Für diese tolle Engagement für unsere „Spatzenkinder“ danken wir allen Beteiligten recht herzlich!