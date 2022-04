Für einen sauberen Emscherpark in Karnap - Neue Abfalleimer mit Vogelschutz in der Grünen Lunge des Essener Nordens

Es geht weiter mit der Ausstattung im Emscherpark. Neue Mülleimer mit Vogelschutz an den Parkbänken im Emscherpark verschönern nicht nur das Erscheinungsbild sondern sind auch seit Jahren dringend notwendig. Denn oftmals werden Unrat an den Bänken einfach liegen gelassen.

Diese Mülleimer hat das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. im letzten Jahr bei der Bezirksvertretung V beantragt und auch bewilligt bekommen.

Nun erfreut sich nicht nur das KBB 1999 e.V. an der Umsetzung durch Grün und Gruga Essen, die heute frisch installiert worden sind, sondern auch die Nutzer des Emscherparks.

" Somit sind wir im Emscherpark zu 100 % komplett. An jeder Bank des Emscherparks in Karnap ist nun ein Abfalleimer mit Vogelschutz. Das vereinfacht für die Spaziergänger im Emscherpark, für die Radfahrer und auch für die Hundebesitzer die den Park tagtäglich zum Auslauf nutzen, die ordentliche Entsorgung ihrer Kotbeutel, leeren Flaschen etc," so Thorsten Kaiser vom Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V.

Einen großen Dank geht an die Bezirksvertretung V, die im letzten Jahr diese investiven Mittel zur Verfügung gestellt und Grün und Gruga Essen, die die Komplettierung im Emscherpark heute vorgenommen haben.