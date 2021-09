"Gleichgewicht & Kraft" Tag 4 der KBB 1999 e.V. Gesundheitswoche bei dem Seniorenclub der AWO Karnap

Tag 4 der KBB 1999 e.V. Gesundheitswoche, führte uns zum Seniorenclub der AWO Karnap, im Helene-Reinhold-Senioren-Begegnungszentrum am Karnaper Markt. Der Seniorenclub, unter der Leitung von Inge Havermann, findet in zwei Gruppen, zweimal in der Woche statt.

Das Thema "Gleichgewicht & Kraft" stellt eine Einführung in die Sturzprävention da und bietet Tipps & Hilfe um die Stand- und Gangsicherheit zu verbessern, und Risiken eines Sturzes zu vermeiden. Im zweiten Programm des Aktionspaketes gibt ein Übungsprogramm um fit und beweglich im Alter zu sein. Zum persönlichen Training bekommt man Anleitungen und Illustrationen zur Sturzprävention, die als Übungen leicht und verständlich erklärt sind.

Als Krönung zum Aktionspaket, erhielten alle Club Mitglieder für den kommenden 1. Karnaper Bürger-Gesundheitstag, Verzehrgutscheine von unserem Mitglied MdB Dirk Heidenblut spendiert. Denn auf leeren Magen, übt es sich schlechter.

Die Aktionspakete zu diesem Thema "Gleichgewicht & Kraft" Teil 1 und Teil 2, erhält man auch am 04.09.2021 am Infostand des Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. Selbstverständlich auch mit medizinschen Mund-Nasen-Schutz. ( so lange der Vorrat reicht )