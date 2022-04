Herzlich willkommen beim FC Karnap 07/27 e.V.

Lange haben wir gewartet, jetzt ist sie da. Am Mittwoch kam die erfreuliche Nachricht, dass Iascha Babaevi die Spielberechtigung erhalten hat. Der 32-Jährige bringt eine Menge Erfahrung mit ins Team. Er spielte bereits unter anderem beim Dinamo Tifilis und Lokomotive Tifilis.

„Mit Iasha bekommen wir einen routinierten Spieler, der seit Beginn der Rückrunde bereits im Training ist und eine Menge an Spielverständnis mit sich bringt. Wir freuen uns, so jemanden bei uns im Team begrüßen zu dürfen“, so Trainer Daniel Jost.