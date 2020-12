Karnap schön finden, das muss man wollen. Unbestreitbar sind hier nicht die landschaftlichen Vorzüge, sondern die menschliche Qualitäten! Wie herzlich die Nordlichter sind, zeigt sich besonders im Advent.

„Wir haben uns gedacht, wenn wir uns nicht zum Teetrinken treffen können oder zu Glühwein und Punsch, bringen wir einigen Karnapern etwas nachHause", erzählt Thorsten Kaiser vom Verein Karnaper Bürgerbündnis 1999. "Als eine der ersten von 40 Personen haben wir Sigrid Hajos besucht. Sie engagiert sich in der Bürgerinitiative Carnap TIP TOP." Gemeinsam aber auf Armeslänge teilte man das warme Gefühl des Quartiers. "Vor allem aber wollten wir danke dafür sagen, dass sie als Teil einer tollen und aktiven Bürgerinitiative mit vielen begeisterungsfähigen Bürgerinnen und Bürgern in den letzten Monaten einiges umgesetzt hat", so Kaiser. Das Karnaper Bürgerbündnis versteht sich als Garant für uneigennütziges Handeln im Stadtteil. Dazu gehört auch das gemeinsame Zusammenleben mit den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort.