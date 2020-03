Illegale Müllablagerungen in Karnap

Auch in der Zeiten der Corona-Krise wird weiterhin rücksichtslos unser Stadtteil vermüllt.

Am Sonntag (22.03.2020) wurden 18 unterschiedliche Müllablagerungen in Karnap entdeckt.

Des Weiteren ist am Container Standort Ahnewinkelstraße/Ecke Heisterholz eine Adresse ins Netz gegangen.

Der Verursacher hatte vorsätzlich seine Kontaktdaten entfernt.

Nur doof, wenn man die Tracking-Nummer nicht entfernt.

Der Verursacher müsste alleine schon wegen Dämlichkeit einen dran bekommen.

Die zweite Adresse ging am Container Standort Arenbergstraße/Beisenkampfsfurth ins Netz.

Leider von einem Bürger aus Karnap.

Beide Adressen wurden dem Ordnungsamt übermittelt.