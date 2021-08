Karnap in Color -Graffitikunst

Graffitis sind Bestandteil in unserem Lebensumfeld, stechen sofort ins Auge und unterliegen deshalb schnell einer Bewertung.

Was aber verbirgt sich eigentlich hinter Graffitikunst, für welche Kultur, für welche Werte steht sie, mit welchen Techniken und Gestaltungsformen wird gearbeitet?

Diese und andere Punkte sollen theoretisch erörtert, aber auch ganz praktisch dann auf der Skateranlage in Karnap ausprobiert werden.

Dazu haben sich in gemeinsamer Überlegung das VKJ Jugendcafé Karnap „JuCaKa“, das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V., das Stadtteilbüro Karnap „KaBüZe“ (Jugendamt Essen) und die Stadtteilmoderation Karnap des ISSAB (Uni DUE) vor Monaten schon auf den Weg gemacht.

Und dank der finanziellen Unterstützung durch die Bezirksvertretung V kann jetzt zu einem Graffiti-Workshop in 2021 – unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung – eingeladen werden.

Am Freitag, 20.08. und 27.08.2021, und dann jeweils von 15:00 bis 19:00 Uhr wird im „JuCaKa“ viel zu Graffiti erfahren, aber auch Sprühtechniken geübt und ausprobiert.

Wirklich ran an die Sprühdosen heißt es dann aber am Freitag und Samstag,10.09. und 11.09.2021, (ebenfalls jeweils von 15:00 – 19:00 Uhr), um unter Anleitung von den Graffiti-Künstlern Julian und Paul der Skateranlage im Emscherpark in Essen Karnap einen neuen Look zu verpassen.

Mitmachen können Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren.

Eine verbindliche Anmeldung zu allen Terminen ist aus Gründen begrenzter Plätze über das JuCaKa (Karnaper Markt 14, 0201/8462762, jucaka@vkj.de) notwendig.