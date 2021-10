„Karnap in Color“ Workshops im Emscherpark

„Karnap in Color“ ein gemeinsames Projekt mit dem Stadtteilbüro Karnap, ISSAB, dem VKJ JuCaKa und dem Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V.

Das Konzept beinhaltete zwei Blöcke für jeweils zwei Gruppen von Kinder- und Jugendlichen. In den ersten Workshop Blocks wurde den Teilnehmern:innen die Arten und die gesetzlichen Grundlagen von Graffitis erläutert. Auch die ersten Schritte, Ideen für einzelne Graffiti-Kunstwerke, wurden dann gemeinsam erarbeitet. Der zweite und der dritte Workshop Block bestand darin, Übungen erst auf vorinstallierten Holzwände und dann unter Anleitung Graffitis auf die Rampen des „Ernst-Schlicht-Skaterpark zu sprayen. Und an diesem Samstag war es dann soweit. „Jugendliche sprayen für Jugendliche“. Und alle hatten einen enormen Spaß und konnten unter Einhaltung aller Vorschriften, ihren Ideen freien Raum, also ihren künstlerischen Fähigkeiten freien Lauf lassen. Und die ersten Ergebnisse waren ein voller Erfolg. Unterstützt wurden wir durch die Bezirksvertretung V mit finanziellen Mitteln für dieses Projekt.