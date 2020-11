Kita-Kinder schmücken Tannenbaum am 11. Dezember

Die Lichterkette leuchtet – doch die große Tannenbaum-Aktion auf dem Barbarossa Platz mit Waffelbacken, Glücksrad und weihnachtlicher Blasmusik des Knappen-Quartetts, die die Werbegemeinschaft Stoppenberg auch in diesem Jahr veranstalten wollte, muss leider wegen der Corona-Maßnahmen ausfallen. Dennoch die Kinder der Kita im Mühlenbruch sollen nicht darunter leiden: Am Freitag, 11. Dezember, kommen sie auf den Marktplatz, um ihren selbst gefertigten Baumschmuck aufzuhängen. Und die Werbegemeinschaft hält dann gemeinsam mit der Sparkasse in Stoppenberg kleine Überraschungen für die fleißigen Bastler bereit. Die Werbegemeinschaft hatte kürzlich die 8-Meter-Tanne mit finanzieller Unterstützung der Bezirksvertretung VI Zollverein aufstellen lassen.

