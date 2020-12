„Ich habe einen bunten Stern gebastelt. Das hat riesig Spaß gemacht“, sagt die 6-jährige Leni, als sie auf der großen Leiter steht, um ihren Schmuck am Baum aufzuhängen. Die Kinder der Kindertagesstätte und des Familienzentrums Im Mühlenbruch schmückten in diesem Jahr die Acht-Meter-Tanne auf dem Barbarossa Platz in Stoppenberg, die die örtliche Werbegemeinschaft hatte aufstellen lassen.

Wegen der angespannten Corona-Infektionslage konnte in diesem Jahr nur eine kleine Kindergruppe vor Ort sein. Zudem musste leider die traditionelle Aktion mit Waffelbacken, Glücksrad und weihnachtlicher Blasmusik eines Knappen-Quartetts ausfallen, aber die Werbegemeinschaft und ihre Mitglieder hielten doch einige Überraschungen für die fleißigen Bastler bereit. Die Sparkasse hatte Geschenktüten für alle Kinder (auch für die, die in der Kita geblieben waren) vollgepackt mit Schoko-Nikolaus, Stofftier, Spardose und Butterbrotdose. Die Werbegemeinschaft Stoppenberg verteilte leckere Lebkuchen-Herzen. All das sorgte für glänzende Augen bei den Kindern, die sich Corona konform die heiß begehrten Geschenke selbst von einem bereitstehenden Tisch nehmen durften.

„Unser Dank gilt unseren Geschäftspartnern und Mitgliedsfirmen sowie der Bezirksvertretung, die das Aufstellen des Tannenbaums finanziell unterstützt haben, sowie den Marktleuten für ihre Gastfreundschaft. Wir wünschen allen Stoppenbergern frohe Weihnachten sowie alles Gute zum neuen Jahr“, sagt Franz B. Rempe, Sprecher der Werbegemeinschaft. Und Bezirksbürgermeister Michael Zühlke ergänzt: „Der geschmückte Baum sorgt immer wieder für eine schöne Advents- und Weihnachtsstimmung auf dem Stoppenberger Markt.“