Loge „Schwarzer Diamant“ spendet zugunsten der Kindernotaufnahme „Kleine Spatzen“

Die aktuelle Corona-Krise ist für viele Eltern und Familien eine schwierige Zeit. In der Kindernotaufnahme des Essener Kinderschutzbundes werden insgesamt zwölf „Kleine Spatzen-Kinder“ betreut, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr bei ihren Familien leben können. Leider ist die Zahl der bekannt gewordenen Kindeswohlgefährdungen im vergangenen Jahr erneut gestiegen und im Jahr 2021 wurden bereits 80 Kinder in den Kindernotaufnahmen „Spatzennest“ und „Kleine Spatzen“ aufgenommen. Besonders Fälle von häuslicher Gewalt, psychischer Misshandlung, Vernachlässigungen und Missbrauchsfälle haben zugenommen. Da wo sonst pädagogische Fachkräfte wie Erzieher oder Lehrer oder das soziale Umfeld aufmerksam geworden wäre, wurden während der Corona-Lockdowns bei geschlossenen Schulen und Kitas viele Fälle nicht bemerkt.

Umso mehr freuen sich die „Kleinen Spatzen“ darüber, auch im neuen Jahr dank einer erneuten Spende der Loge „Schwarzer Diamant“ in Höhe von 2.500 Euro wieder einen Urlaub machen zu können. In der Vergangenheit waren die gemeinsamen Urlaube und neue Erlebnisse zum Beispiel auf einem Bauernhof für die Kinder etwas ganz Besonderes, wovon immer lange berichtet wird.

Wir danken allen Beteiligten daher sehr herzlich für die großzügige Unterstützung!

Bild v.l.n.r. Heinz Dörendahl, Logenvorsitzender, Susanne Whitford und Nora Fabo, Kinderschutzbund, und Bernd Gutte, Alt-Vorsitzender Loge „Schwarzer Diamant“