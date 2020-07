Wären die Jungs eventuell direkt zum Feierabend-Bierchen in den Biergarten gegangen? Oder hätte die Motivation für den WasteWalk in Altenessen doch noch gereicht? EGAL, würde der Wendler sagen. Denn dann kam Sie. Marie!

Jegliche Überlegungen, Ausreden, oder Ausflüchte der Jungs waren passé. Der 26te (!) WasteWalk in Altenessen nahm seinen Lauf. Gut zwei Stunden war das Quartett (Marie, Jens, Sebastian und Marcus) unterwegs. Mit einem Ergebnis von vier vollen Säcken an Müll gab man sich dann zufrieden. Es hätten gut und gerne auch noch mehr Säcke werden können. Aber wir kommen in einem Monat wieder. Doch was so gedankenlos in die Gegend geworfen wird, dass macht schon sehr traurig. Mensch denk nach! Wir haben nur diese eine Erde.



In geübter Weise melden wir diese Partnersäcke der EBE (Entsorgungsbetriebe Essen). Sicher sind auch diese Säcke innerhalb von rund 48 Stunden wieder abgeholt. Einen ganz herzlichen Dank dafür an die EBE für diese tolle Unterstützung.

Willst auch Du #alleinesammeln und weisst nicht so recht wie? Benötigst Du Unterstützung? Melde Dich. Jede*r kann was beitragen. Also… info@wastewalk.de. Da werden Sie geholfen.

Mach auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!