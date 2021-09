Neue Abfalleimer mit Vogelschutz im Emscherpark

"Ja das sind, die ersten drei neuen Abfalleimer mit Vogelschutz im Emscherpark", freut sich das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V.

Die Geschichte dazu: Jahrzehnte alte Abfalleimer ohne Vogelschutz, machten in den letzten Jahren immer wieder Probleme, dass die Krähen und andere Tiere den Müll herausholen und verteilen.

Das KBB 1999 e.V. konnte das nicht mehr mit ansehen, und stellte im Januar 2021 einen Antrag bei der Bezirksvertretung V. Diese genehmigten in der Bezirksvertretungssitzung am 15.03.2021 die neuen Abfalleimer und stellten die Hausmittel dafür zur Verfügung. Nun ist das Problem gelöst, denn Grün und Gruga hat die neuen Abfalleimer in dieser Woche neu eingesetzt.

"Wir sagen der Bezirksvertretung V und Grün und Gruga recht herzlichen Dank und freuen uns über die weitere Aufwertung unseres Emscherparks".