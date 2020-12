Der gemeinsame Gabenzaun der Evangelischen Kirchengemeinde Altenessen-Karnap und der Pfarrei St. Johann Baptist ist ein Ort der Not, aber auch der Solidarität, der Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe, wie eine berührende Karte, die einer Spende beigefügt war, zeigt. „Hurra, ich wurde Siebzig“, heißt es da. „Mit großer Dankbarkeit überreiche ich Ihnen, liebe Mitarbeiter vom Gabenzaun Altenessen, die Spende meiner Geburtstagsfeier. Beste Grüße und reichlich Segen für Ihre aufopfernde Arbeit.“

Immer wieder komme es zu sehr schönen und nachdenklichen Begegnungen, schreibt Tanja Doczekala aus der Kirchengemeinde Altenessen-Karnap über ihre Erfahrungen. "Eine Dame brachte uns eine große Tüte mit mindestens 12 Nikolausbeuteln aus Stoff, in denen Süßigkeiten waren, dazu zwei Tüten mit Lebensmitteln. Am Ende drückte sie uns noch einmal 50 Euro in die Hand - falls sie nicht mehr schafft, regelmäßig vorbeizukommen." Gemeindemitglieder von St. Johann spendeten Gaskartuschen für Campingkocher, die von Menschen ohne Wohnung im Freien verwendet werden können. "Von diesen Geschichten gab es noch einiges und wir bekamen ungezählte weitere Lebensmittel-, Geld- und Kleiderspenden." Auch eine gute Nachricht: Jugendliche aus beiden Gemeinden haben sich zusammengetan und geben an den Samstagen im Advent Kinderspielzeug an bedürftige Familien ab.

"Leider war unsere Bewerbung um den Heimatpreis der Stadt Essen in diesem Jahr nicht erfolgreich. Schade!!! Das Geld hätten wir gut gebrauchen können", fügt Mitorganisator Ulrich Hütte aus St. Johann Baptist in einer Mail an die Mitstreiter hinzu. Das schmerzt auch deshalb, weil die Lebensmittel vor allem am Ende des Monats nicht immer für alle reichen. Weitere Unterstützung ist deshalb erwünscht und nötig.