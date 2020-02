Nur wenige Stunden nach Beendigung des Essener Rosenmontagszuges, den etwa 40000 Besucher am gestrigen Rosenmontag sahen, ehrte des Festkomitee Essener Karneval Vereine und Streckensprecher.

Bereits zum fünften Male erhielt Peter Eckert, Präsident der KG Ritter des Frohsinns, den begehrten Pokal. Peter Eckert moderiert und kommentiert den Rosenmontagszug in jedem Jahr auf der Ehrentribüne. Neben dem Kennedyplatz und der Huyssenallee kam in diesem Jahr ein weiterer Wechsel, jetzt zur Hohenzollernstrasse hinzu. Am schönsten, so der langjährige Karnevalist war es jedoch immer am Kennedyplatz, da zu dieser Zeit der Zug auch noch durch die Innenstadt ging. Und immer wieder, so Eckert weiter, waren die Oberbürgermeister, wie Peter Reuschenbach, Annette Jäger, Wolfgang Reiniger, Reinhard Paß und nun Thomas Kufen, der ein besonders Händchen für seine tollen Kostüme hat, mit dabei. Und wenn manch ein Motivwagen, der die Stadtpolitik aufs Korn nahm, von mir kommentiert wurde, gab es nicht immer ein lächeln. Aber zum Ende des Tages siegte der Humor und meine Stimme wurde heiser. Vom Festkomitee gratulierte Volker Sassen als Vorsitzender und Nicole Steeger als Schatzmeisterin jedoch nicht nur bei den Geehrten sondern dankten allen Streckensprechern und Wagenbauern die zum Gelingen des Zuges beigetragen haben. Für den schönsten Motivwagen wurde die KG Knüppelhusaren geehrt und für den schönsten Gesellschaftswagen erhielt die KG Hahnekopp 1862 e.V. den Pokal. Hier waren gleich die kompletten Wagenbauteams zur Ehrung in der 22. Etage des Essener Rathauses angetreten.