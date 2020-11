Dass Thomas „Sandy“ Sandgathe auf seiner Herzenswünsche-Tour 2020 erneut einen Spendenrekord aufstellen würde, zeichnete sich schon im Sommer ab. Jetzt steht‘s fest: Unglaubliche 18.133,97 Euro hat der Botschafter der Essener Chancen im Jahr der Covid-19-Pandemie für Essener Kinder eingespielt. Dabei mussten zahlreiche Gigs wegen der Corona-Krise abgesagt werden.

Dauerauftrag über 19,07 Euro

Aber: „Den Kopf in den Sand zu stecken war keine Option“, zeigt sich der RWE-Musiker auf Facebook kämpferisch, „und Essener geben sowieso niemals auf!“ Vor dem ersten Lockdown im Frühjahr war der Kalender voll. Wegen der Krise waren dann Ideenreichtum und Flexibilität gefragt. So gab Sandgathe zu Ostern das erste Onlinekonzert aus seinem Wohnzimmer, manchen RWE-Fans schickte der Essener-Chancen-Botschafter ein Grußvideo und im Sommer standen jede Menge Auswärtsfahrten, beispielsweise nach Aue, Buldern oder Leipzig, auf dem Programm. Einige Unterstützer haben sogar einen Dauerauftrag mit 19,07 Euro eingerichtet: „Es bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen – für die Unterstützung, für manch gute Worte und die Spenden“, ist Sandy vom Support der Rot-Weissen beeindruckt.

Herzenswünsche-Tour

Neben den Herzenswünschen unterstützt Sandgathe mittlerweile andere Aktionen und Institutionen. Dieses Engagement soll weiter ausgebaut werden. So wird der Traditionsklub von der Hafenstraße seine Unterstützung für das Spatzennest in Borbeck erweitern: „Eine Einrichtung, die mir besonders am Herzen liegt“, erzählt Sandy. Auf der Herzenswünsche-Tour 2019 waren die Essener Chancen erstmalig bei den Kleinen Spatzen zu Gast. Der Besuch hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und wird in diesem Winter wiederholt.

Zweites Online-Konzert

Die Konzerte werden ebenfalls weitergehen und der erste Termin ist bereits festgezurrt: „Am 19. Dezember wird es das zweite Onlinekonzert geben“, verrät der rot-weisse Musiker. Vorher ist sein Einsatz jedoch an anderer Stelle gefragt: Im Dezember gehen die Essener Chancen wieder auf Herzenswünsche-Tour und freuen sich darauf, dass Sandy den Kids nicht nur mit Geschenken, sondern wenn möglich auch mit Weihnachtsliedern ein Lächeln ins Gesicht zaubert.