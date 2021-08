Schlechter Zustand des Friedhofs Karnap mit vielen Hindernissen für Angehörige und Besucher:innen

Vermehrt wenden sich viele Bürger:innen des Stadtteils Karnap mit Beschwerden über den schlechten Zustand des Friedhofs Karnap an unseren Verein.

Diesen Problemen sind wir in den letzten Wochen immer mal wieder auf dem Friedhof nachgegangen und haben mit einer großen Anzahl von Besucher:innen des Friedhofs gesprochen. Die Unzufriedenheit über die unterschiedlichsten Missstände wurden uns aufgezeigt.

Nach mehreren Begehungen unserer Vorstandsmitglieder, und Gesprächen mit den Bürger:innen, sind insbesondere der unregelmäßige Rückschnitt der Grünanlagen und die Pflege, die ständig überfüllten Müllcontainer und die verdreckten Ecken einige Themen, die das Erscheinungsbild des Friedhofs negativ darstellen.

Durch schlechte Gehwege wird die Grabpflege für Angehörige, insbesondere für ältere Personen und Personen mit Mobilitätseinschränkungen sehr oft zu einem Erschwernis. Vor allem wenn Gehwege dann zu den Gräbern durch Wiesen unterbrochen werden, die für Personen mit Rollstühlen und Rollatoren erst gar nicht befahren werden können.

Die Positionierung des Gießkannenpfandsystembaumes am Haupteingang des Friedhofs von der Ahnewinkelstraße, ist optisch zwar schön ansehnlich, aber praktisch total ungünstig. Denn Nutzer:innen der Gießkannen müssen dann über weite Strecken die Gießkannen hin und her tragen, was dann zu weiteren unnötigen Belastungen führt, insbesondere bei den älteren Nutzern:innen.

Warum stellt man den Gießkannenbaum nicht zentral an einer Wasserstelle auf, so dass man direkt und ohne lange Wege die Gießkanne sich ausleihen und nach Nutzung wieder ordnungsgemäß neben der Wasserstelle zurückbringen kann? Das wäre doch für alle Nutzer:innen der einfachste Weg. Und dann empfehlen wir weitere von diesen Gießkannensystemen an allen Wasserstellen auf dem Friedhof aufzustellen.

Ein weiterer gravierender Punkt der Mängel, sind die sehr stark verunreinigten Sitzbänke, die keine Pflege seit Jahrzehnten gesehen haben. Gerade Angehörige suchen oftmals einen Platz, wo sie in Stille einen Moment verweilen können. Aber diese Sitzgelegenheiten sind derartig verdreckt und morsch, dass sie kaum genutzt werden können. Von der Anzahl der Sitzgelegenheiten auf dem Friedhof, erst einmal gar nicht zu sprechen.

Daher erbittet das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. die Friedhofsverwaltung sich der Probleme anzunehmen und zu einem gemeinsamen Ortstermin mit unseren Vorstandsmitgliedern.