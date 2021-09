Von wegen das Essener Nordviertel ist eine Schmuddelecke...

Ein kurzes Telefonat zwischen Paul Hendricksen vom Quartiersmanagement und Marcus Franken von WasteWalk machte den Einsatz von gestern schnell klar. Selbstverständlich waren auch engagierte Bürger aus dem Stadtteil, das Team vom TIEGELINO, die Stadtteilmoderation und Stadtteilarbeit im Nordviertel sowie die Quartiershausmeister der CSE dabei. Und bei diesem gemütlichen Umweltspaziergang sahen wir viel schöne Ecken in diesem Stadtteil.

Start und Zielpunkt war das PINGUIN an der Eltingstrasse 2. Starteten wir um 11:00 Uhr noch mit 8 Teilnehmern, so war die Gruppe gegen 12:00 Uhr auf 14 Personen angewachsen. Besonders schön war wie Kinder gezielt auf uns zukamen und darum gebeten haben mitmachen zu dürfen. Und so war ein Schwerpunkt an diesem Tag die Spielfläche nebst Grünflächen am TIEGELINO. Gegen 12:30 Uhr waren wir dann wieder am Startpunkt. Das Ergebnis der Aktion: 4 Müllsäcke voll Wurfmüll, ein "halbes" Fahrrad und diverser Sperrmüll. Dies wird durch WasteWalk der EBE zur Abholung gemeldet und ist vermutlich dann am Dienstag schon nicht mehr vor Ort.

Wie jetzt, so kurz seid Ihr unterwegs gewesen? Jepp! Das Konzept hinter WasteWalk setzt auf Wiederholung. Wir meinen es ist nachhaltiger jeden Monat für rund 90 Minuten was zu tun als einmal im Jahr für mehrere Stunden. Darum sind wir auch in vier Wochen wieder im Essener Nordviertel vor Ort und machen dort weiter wo wir gestern aufgehört haben. Denn es gibt noch viel zu tun. Und so wird es von mal zu Mal besser. Denn wir machen nicht sauber, sondern sauberer.

Na gut, der große Parkplatz an der Kleinen Stoppenberger Straße ist dann wohl doch der Kategorie "hoffnungsloser Fall" zuzuordnen. Doch auch hier geben auch wir nicht auf. Wie schon in der Vergangenheit so auch in der Zukunft werden wir versuchen diese Dreckfläche mal wieder als einzelne Aktion sauberer zu machen. Sobald der Termin fix ist werden wir Euch informieren.

Willst auch Du #alleinesammeln und weisst nicht so recht wie? Benötigst Du Unterstützung? Melde Dich. Jede*r kann was beitragen. Also… info@wastewalk.de. Da werden Sie geholfen. Mache auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V. wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet.

Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!