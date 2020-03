Und ZACK! Da war es schon Nummer 4.

WasteWalkNordviertel#04



Bereits zum vierten Mal war das Team des WasteWalkNordviertel für eine saubere Umwelt unterwegs. Erneut konnte Charlotta Jakobs eine "arbeitswütige" Gruppe motivieren. Acht hoch engagierte Bürger, 1 1/2 Stunden Spaziergang und als Ergebnis sechs randvolle Müllsäcke an Flugmüll. Und so geht ein ganz herzlicher Dank an diese Gruppe mit Hanna, Sabine und Sabine, Thomas, Reiner, Meral und Metin, Thorsten. Lukas Kwiatkowski unterstütze mit dem notwendigen Equipment vom WasteWalk e.V.. Im Anschluß war das komplette Team zum Mittagessen beim Verein Tulpe e.V. eingeladen. Man stärkte sich bei Lahmacun und schwarzem Tee. In bester Stimmung wurde geschwatzt und gescherzt. Schön, wenn die gute WasteWalk-Aktion einen so netten Abschluss findet. Das macht viel Spaß und verlangt nach mehr.

Nur durch so ein Team mit ganz viel Freude und guter Laune war auch dieser WasteWalk ein voller Erfolg. Und so wundert es nicht, dass der nächste WasteWalkNordviertel#05 bereits in Planung ist. Willst auch Du Dich beteiligen? Für dieses Jahr 2020 sind heute schon weitere WasteWalks fest geplant. Mach auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Mach auch Du mit! Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!