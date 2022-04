Zum Start der 2. Ostereiersuchaktion für Karnaper KITAs im Emscherpark, hat der Osterhase des Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. heute die KITA Blauer Elefant des DKSB Essen in Karnap besucht. Die KITA Kinder suchten fleißig die Ostereier und bekamen dann zusätzlich vom Osterhasen noch eine Osterhasentüte mit. Unterstützt bei dieser Aktion durch die Erzieherinnen des Blauen Elefanten, wurden nicht nur die Ostereier gesucht, sondern mit der Fellnase geknuddelt was das Zeug hält, wie man so sagt.

Vielen Dank beim DKSB Blauen Elefanten, dass die Kinder dem Osterhasen beim Suchen geholfen haben und dabei wieder richtigen Spass hatten.

Auch einen großen Dank an die ikg Ingenieurgesellschaft für Elektrotechnik Holger Krambeck und dem Karnaper Klaus Gutke, die uns kurzfristig als Förderer dieser Aktion unterstützt haben. Und weiter geht es in den Emscherpark.