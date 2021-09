"Ü-Fußball Kick mit- bleib fit !" 5ter Tag der KBB Gesundheitsaktionswoche bei dem DJK SG Altenessen e.V.

Der DJK SG Altenessen e.V. unterhält aktuell zwei Seniorenmannschaften, die im aktiven Spielbetrieb stehen. Dieses passt zum 5ten Tag der KBB 1999 e.V. Gesundheitsaktionswoche, denn gerade im Alter ist Sport überaus wichtig, wie wir in den letzten Tagen mehrfach erfahren haben.

Und Fußball vereint auf spielerischer Weise das Training für Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination.

Ü-Fußball verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit, ist ein Ausgleich zum Alltag, festigt soziale Kontakte und vieles Positives mehr.

Daher konnte das KBB 1999 e.V. heute in Richtung des DJK SG Altenessen e. V. seine Aktionspakete "Ü-Fußball Kick mit- bleib fit !" Andreas Opper vom Fußballverein übergeben.

Weitere Aktionspakete halten wir natürlich am Infostand des KBB beim 1. Karnaper Bürger- Gesundheitstag bereit. ( so lange der Vorrat reicht )