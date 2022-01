Am vergangenen Montag (03.01.2022) reichte die „Bürgerinitiative Karnap im Wandel“ eine

Bürgeranfrage (Bürgereingabe gemäß § 24 GO NRW) zum Thema „Vandalismus auf dem Karnaper Friedhof“ bei der Bezirksvertretung V ein.

Leider wird die letzte Ruhestätte zum Gedenken an die Verstorbenen nicht von allen mit dem nötigen Respekt behandelt. Seit mehreren Monaten nimmt der Vandalismus auf dem Karnaper Friedhof zu und an Fahrt auf. Über meine Facebook-Seite „Karnap im Wandel“ teilten mir viele Bürgerinnen und Bürger ihren Unmut darüber mit.

Folgende Vorfälle habe ich über einen längeren Zeitraum dokumentiert:

- Es wurden auch die Marmorsockel entwendet, auf denen die Grablampen standen.

- Die Grablampen aus Kupfer wurden entwendet.

- Seit mehreren Jahren, werden die Gullydeckel auf dem Friedhof gestohlen, so dass für unsere Bürgerinnen und Bürger eine Unfallgefahr besteht.

- Blumendiebstähle.

- Deko wurde entwendet.

- Die Batteriebetriebenen-Kerzen der Grablichter wurden entwendet.

- Illegale Müllablagerung auf dem Karnaper Friedhof.

- Sachbeschädigung an den sanitären Einrichtungen. (durch „Glasbruch“ an der Eingangstür zur Toilette, sowie Schmierereien an den Wänden.

Seinerzeit mussten aus diesen Gründen die sanitären Einrichtungen vorübergehend geschlossen und wurden nur noch zu Beerdigungszeiten geöffnet.