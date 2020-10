Zuhause gesucht: Schnauzer-Mischling Pixel wünscht sich ein Zuhause für immer

Ein alter Mann wie Pixel (13) gehört nun wirklich nicht ins Tierheim! So nett, wie hier zwar alle zu ihm sind, so richtig auf ihn eingehen können sie nicht... Sein blindes Auge wurde ihm entfernt, sehen konnte er damit eh nicht mehr und die täglich nötigen Augentropfen fand Pixel überhaupt nicht toll. So haben sich schon mal viele von Pixels Problemen erledigt, einzig sein Herz will nicht mehr so... Abgesehen davon geht es dem Schnauzer-Mischling mittlerweile ziemlich gut! (Naja, wenn man den derzeitigen Wohnort außer Acht lässt ;o)

Verträglich mit Katzen

Den Pflegern gegenüber zeigt sich Pixel meist sehr verschmust, aber wenn ihm etwas nicht gefällt, zeigt er das sehr deutlich. Deswegen sollten seine neuen Besitzer auf jeden Fall Hunde-Erfahrung mitbringen.Katzen durfte Pixel auf seine alten Tage auch noch kennenlernen, die sind kein Problem für ihn. Kinder brauche Pixel nicht um sich und er fände einen ruhigen, aber trotzdem bewegungsfreudigen Haushalt schön.

Vielleicht findet sich ja doch noch jemand mit einem Herz für den süßen Kerl! Das ergäbe dann bestimmt ein super Team! Wer Pixel kennenlernen will, meldet sich meldet sich meldet sich im Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Infos unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/hunde/pixel-chucky.html