"Zur gesunden Ernährung im Sport, gehört auch Obst" zweiter Tag Gesundheitswoche des KBB 1999 e.V. beim FC Karnap 07/27

Am zweiten Tag der Gesundheitswoche in Karnap, besucht das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. den FC Karnap 07/27 e.V. und seine Jugendmannschaften auf der Sportanlage Lohwiese.

Unter dem Motto " Zur gesunden Ernährung im Sport, gehört auch Obst ", wurden für die trainierenden Jugendmannschaften und Bambinis, und natürlich auch für die Trainer, kleine Obsttüten für nach den Trainingseinheiten verteilt.

Auch zum 1. Karnaper Bürger-Gesundheitstag am 04.09.2021 auf dem Karnaper Markt, gehört auch das Thema - Gesunde Ernährung - .