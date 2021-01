Die Anmeldungen am Leibniz-Gymnasium finden vom 22. bis 24. Februar von 9 bis 16 Uhr statt. Hierfür ist eine Terminvergabe notwendig, Interessierte finden dazu Anfang Februar nähere Informationen auf der Homepage.



Damit die Eltern der Viertklässler trotz Corona umfangreich über das Angebot der Schule informiert werden können, wurde außerdem ein Image-Film produziert, welcher detaillierte Einblicke in das Schulleben, die Gebäude und den Alltag am Leibniz-Gymnasium gibt.

Sprechstunde

Der Elterninformationsabend wurde durch eine digitale Version ersetzt und ist in Form von Videos auf der Webseite www.leibniz-gymnasium-essen.de zu finden.

Sollten letzte Fragen noch ungeklärt sein stehen Schulleiter Martin Tenhaven und das Team der Erprobungsstufenleitung in zwei digitalen Sprechstunden am 28. Januar und am 2. Februar jeweils um 16 Uhr für Rückfragen der Elternschaft bereit. Die entsprechenden Links zu den Sprechstunden sind ebenfalls auf der Homepage unter „Informationen zur Anmeldung für die Klasse 5“ zu finden.