Vonovia modernisiert knapp 70 Wohnungen im Essener Stadtteil Karnap

Investition: 3,2 Millionen Euro

Neue Balkone, Fenster und Eingänge

Neugestaltung von Treppenhäusern und Wohnumfeld

Essen, 31.07.2020. Im Quartier Arenbergstraße/Hasebrinkstraße modernisiert Vonovia Bestandsgebäude. Insgesamt investiert das Wohnungsunternehmen rund 3,2 Millionen Euro in das Modernisierungsprojekt, es umfasst 13 Häuser mit 69 Wohnungen. Die Arbeiten haben im letzten Jahr begonnen und werden derzeit zu Ende geführt.

„Die Lebensqualität unserer Mieterinnen und Mieter liegt uns am Herzen”, so Vonovia Regionalleiter Matthias Bojarski. „Deshalb setzen wir auch in Essen umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen und Verschönerungen um, welche zum allgemeinen Wohlbefinden in unseren Beständen beitragen.” So lässt Vonovia neue Balkone anbauen und die Fenster austauschen. Außerdem werden die Hauseingänge erneuert, neue Wohnungseingangstüren eingebaut und die Treppenhäuser sowie das Wohnumfeld neugestaltet.

Härtefallmanagement findet individuelle Lösungen

„Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mieterinnen und Mieter auch nach der Modernisierung in ihren Wohnungen wohnen bleiben können”, betont Bojarski. Deshalb hat Vonovia ein Härtefallmanagement eingerichtet, welches sich individuell den Sorgen und Bedenken der Bewohnerinnen und Bewohner widmet.

So wurden in zwei Fällen Senioren in einer Tagesklinik untergebracht, damit der Fenstertausch in den Wohnungen umgesetzt werden konnte. In vier Fällen unterstützte Vonovia die Mieterinnen und Mieter bei der Wohnungsreinigung. Außerdem half das Wohnungsunternehmen in einem Fall bei der Entfernung der Rollos. Neun von elf Mieterinnen und Mietern, die einen Antrag auf wirtschaftliche Härte gestellt haben, kam Vonovia mit einer nach Einkommen berechneten Senkung der Mieterhöhung entgegen. Bei einer Mieterin verzichtet das Wohnungsunternehmen sogar komplett auf die Mieterhöhung.

„Ich freue mich, dass Vonovia hier an diesem Standort investiert und auch Transparenz schafft. Das Härtefallmanagement, also das besondere Kümmern kommt bei den Mietern gut an“, so Michael Schwamborn, Ratsherr aus Essen.

Vonovia besitzt in Essen-Karnap insgesamt 690 Wohnungen.