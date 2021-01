Zeugen gesucht-

Nach einem Verkehrsunfall am 26.01.21 gegen 10:30 Uhr werden aufgrund einer Fahrerflucht dringend Zeugen gesucht.

Ein schwarzer Kombi (polnisches Kennzeichen "W-Po" oder ähnlich) fuhr an der Hildesheimer Straße in Frohnhausen (Nahe Apotheke / Markt / Kita) plötzlich gegen eine bereits offen stehende Tür eines blauen Smarts, wo sich auch die Fahrerin unmittelbar befand.

Der Kombi fuhr weiter und hielt einige Meter weiter an der Heerenstraße.

Das Fahrzeug fuhr bereits einige Sekunden vor dem Unfall aus Richtung Mülheimer Straße mit Warnblinklicht in Richtung des Smarts. Dies bemerkte die Fahrerin, allerdings war ausreichend Platz für ein problemloses vorbeifahren des Kombis vorhanden.

Eine Frau ging darauf hin zur Smart Fahrerin und wollte die Sache klären. Jedoch sagte sie, dass das Fahrzeug nicht angemeldet sei und sie es so zahlen wolle (ohne Polizei). Nach einem kurzen Austausch sagte die mutmaßliche Unfallverursacherin, dass sie die Polizei rufe. Es gab jedoch ein Telefonat auf polnisch, woraufhin die Smart Fahrerin die Polizei rief. In der Zwischenzeit war mindestens ein weiterer Mann am Unfallort, der wohl auch im Fluchtauto saß und forderte die Frau auf, dass sie kommen solle, da das Kind schreit.

Unbemerkt hat sich die Frau innerhalb von Sekunden vom Smart entfernt und ist mit mindestens einen weiteren Mann (und wohl ein Kleinkind) geflüchtet.

Beschädigungen am Smart:

Fahrertür

Der geflüchtete Kombi weist sicherlich Unfallspuren an der Beifahrerseite auf

Täterbeschreibung:

Person 1

-weiblich

-ca 1,70m

-ca 30 Jahre alt

-trug einen blauen OP Mundschutz

-lange dunkel blonde Haare

- osteuropäischer Akzent (vermutlich polnisch)

Person 2:

- männlich

- dünne Statur

- ca 1,85-1,90m groß

-dunkle blonde Haare oder braun

-kurze Haare

- osteuropäischer Akzent

Darüber hinaus ist zu erwähnen, das ein Mann mit südländischen Aussehen zur Unfallstelle erschien, die Unfallteile aufsammelte und zur Smart Fahrerin sagte "Alles in Ordnung". Dieser Mann fuhr kurz darauf ebenfalls weg, war aber nicht direkt im Unfall verwickelt.

Jegliche Hinweise bitte als E-Mail an info.giehl@web.de senden.

Polizeiliche Ermittlungen waren stand 26.01.21 ohne Erfolg.

Dieser Beitrag erscheint im Namen einer journalistischer Tätigkeit des DJV