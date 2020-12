Am vergangenen Montagmorgen, 7. Dezember, 8.10Uhr, kam es am Deilbachtal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährge Fußgängerin notärztlich versorgt werden musste.

Eine 33-jährige Essenerin befuhrmit ihrem Opel Corsa die Straße Deilbachtal in Richtung Eisenhammerweg. Die

Fußgängerin soll am Fahrbahnrand ebenfalls in Richtung Eisenhammerweg gelaufen sein, da die Straße keinen Gehweg hat.

Die 47-jährige wurde von dem Corsa erfasst und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht t werden. Das Verkehrsunfall-Team des Verkehrskommissariats 1 (VK1) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wenn Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben oder ebenfalls

an der Frau vorbei gefahren sind, melden Sie sich bitte unter Tel. 0201/829-0 bei

der Polizei Essen.