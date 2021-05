Am 26. Mai wurde die Feuerwehr Essen in die Liebrechtstraße zu einem Zimmerbrand alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte erkannten eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Zu diesem Zeitpunkt war noch völlig unklar, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden.



Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Menschenrettung in die Wohnung. Noch während der Durchsuchung der Wohnung meldete sich die Bewohnerin bei den Einsatzkräften. Sie hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ihre Wohnung unverletzt verlassen. Die anschließende Brandbekämpfung zeigte schnell Wirkung. Der Brand blieb auf ein Zimmer beschränkt. Durch die entstandene Rauchentwicklung ist die Wohnung unbewohnbar. Abschließend erfolgte eine Belüftung des Gebäudes mit einem Hochdrucklüfter.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele für rund zwei Stunden im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.