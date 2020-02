Am 30. Juli 1930 besiegte die gastgebende Mannschaft Uruguay, in Montevideo, die Argentinier mit einem 4:2 und wurde somit erster Fußballweltmeister. Das hier ist nicht der Originalball dieser Begegnung, obwohl er auch aus Uruguay stammt, der Schmuckhornfrosch. Das Besondere an dem Tier ist, er hält im Sommer einen Sommerschlaf, in dem er seinen Stoffwechsel, wie Tiere, die einen Winterschlaf halten, herunterfährt.