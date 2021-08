Am Sonntag, 22. August 2021, zeigen 12 Essener Theater ab 13 Uhr im Musikpavillon im Grugapark viereinhalb Stunden am Stück, ambitioniert und professionell, interessante, anspruchsvolle und unterhaltsame Inszenierungsausschnitte aus ihrem Repertoire. Durch das Programm führt der Journalist Gordon K. Strahl. Veranstaltungsbesucher können sich außerdem an Infotischen der Institutionen und der Besucherorganisation Theatergemeinde metropole ruhr über das aktuelle Angebot informieren.

Vor dem Hintergrund der großen Essener Theatertradition gründete sich eine Vielzahl von freien Theatergruppen und Spielstätten. Sie führen heute, häufig ehrenamtlich, mit viel Engagement und „Herzblut“ Klassiker, Komödien, Kriminalstücke, Stücke der Moderne, Musicals und Theater für Kinder auf. Essens lebendige Theaterszene präsentiert sich jeweils zum Spielzeitbeginn in der gemeinsamen Aktion „TheaterHäppchen“, dieses Jahr bereits zum 10.Mal.

„TheaterHäppchen“ kann von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr jederzeit besucht oder verlassen werden. Coronabedingt müssen alle Besucher auf dem Gelände des Musikpavillons einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann. Die Veranstaltung kann mit bestätigtem negativen Schnelltest, von vollständig Geimpften und von Genesenen mit den entsprechenden Nachweisen besucht werden.

Der Eintritt ist frei, es fällt nur der Eintritt für den Grugapark an.

Termin: Sonntag, 22.08.2021

Einlass: 12.30 Uhr

Beginn: 13.00 Uhr

Ende: 17.30 Uhr

Diese Theater sind dabei:

Das Kleine Theater Essen * Essener Volksbühne e.V. * only connect! * RÜ Bühne * Seniorentheater Essen e.V. * Storytellers * Studio-Bühne Essen *

Theater Courage * Theater Essen-Süd * Theater Freudenhaus * Theater im Rathaus * Theater THESTH