Echt Steinbach ist in der Szene der Balladen und der anspruchsvollen Songs in deutscher Sprache kein Unbekannter. Nachdem er sich dem puren Schlager abgewendet hat und sich step by step auf etwas mehr rockigen Spuren bewegt und verstärkt diesen folgt, solltet ihr doch nochmal in den Song aus dem Jahre 2017 "reinhören".

Obwohl nicht ganz neu- so doch aktueller und in die Zeit passender denn je- bitten wir Euch diesen Aufruf in jedweder Variante weiter zu verbreiten. Wenn ein Song passt, dann jetzt dieser. Peter Steinbach ist gerade dabei eine neue Band zu etablieren, neue Texte und Songs entspringen gerade seiner Feder.

Seid gespannt, was Euch nach den beiden (noch etwas im "weichen" Stil) CDs "Meilensteine" und "Kämpfer werden Sieger" erwartet. Wer Steinbach noch überhaupt nicht kennen sollte. Dann hört doch mal in diesen wieder oder immer noch aktuellen Titel und Song.....

Steinbach arbeitet nicht nur mit neuer Band, sondern auch mit neuen Partern im Admin- und Supportbereich. U.a. hilft ihm Peter Aurich, der Einigen aus der Zeit als Geschäftführer des Kulturzentrums BürgerTreff in Überruhr bekannt sein dürfte.

Neue Band, neues Team....und Echt Steinbach!! Wir starten durch.

https://youtu.be/M_vrB50OiVQ