Über 5.000 gut erhaltene Bücher werden auf dem großen Bücherbasar im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Heisingen, Stemmering 20, am Sonntag, 9. Februar, von 11 bis 17 Uhr angeboten. Romane, Krimis, Biografien, Kochbücher, Kinder- und Jugendbücher, Kunst- und Bildbände, Reise- und Heimatbücher, Hobby- und Wissensbücher, etc. sind gut sortiert und übersichtlich platziert, sodass es Spaß macht, in den Büchern zu stöbern und diese sehr preisgünstig zu erwerben. Ebenso werden zahlreiche gut erhaltene Gesellschaftsspiele, die auf Vollständigkeit geprüft wurden, zum günstigen Preis verkauft. Im gemütlichen Literatur-Café werden leckere Waffeln gebacken und andere Leckereien angeboten. Hier besteht die Möglichkeit, sich umfassend über Projekte des Kinder- und Jugendhauses Heisingen zu informieren, für das der Gesamt-Erlös bestimmt ist.

Foto: Ev. Gemeinde Heisingen