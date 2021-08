Bürgerschaft Kupferdreh e.V. gibt zum Jubiläum einen historischen Kalender heraus.

Auf 125 Jahre Bestehen kann die Bürgerschaft Kupferdreh e.V. im nächsten Jahre zurückblicken. Allerdings wurde der Verein am 9. Juli 1897 als „Verkehrs- und Verschönerungsverein Kupferdreh“ gegründet. Seinen heutigen Namen erhielt die „Bürgerschaft“ erst nach dem 2. Weltkrieg, im Jahre 1950. Bis dahin hatte der Verein schon eine wechselhafte Geschichte und zwei Weltkriege überstanden. Verkehrs- und Verschönerungsvereine wurden damals vieler Orts gegründet. Der Grund waren die zahlreichen Bürgermeistereien, die wegen kommunaler Neuordnungen im damals aufstrebenden Ruhrgebiet neu entstanden. So hat auch Kupferdreh selbst schon in diesem Jahr etwas zu feiern, nämlich die Gründung der Bürgermeisterei Kupferdreh vor 125 Jahren, am 15. Oktober 1896.

Der Kupferdreher Kalender hat deshalb den Titel „125 Jahre Bürgermeisterei Kupferdreh“. Der Kupferdreher Heimatforscher und langjährige Arbeitskreisleiter für Heimatkunde und Archiv der Bürgerschaft Kupferdreh, J. Rainer Busch, hat den historischen Kalender gestaltet und die großformatigen Bilder mit viel Erklärungen zur Kupferdreher Geschichte versehen. Es ist also mehr als nur ein Kalender geworden.

Die Bürgerschaft Kupferdreh e.V. weist mit der Herausgabe aber auch auf das bevorstehende 125jährige Vereinsjubiläum im Jahre 2022 hin, dessen Planung bereits auf Hochtouren kaufen.

Der Kupferdreher Heimatkalender ist ab September in der Kupferdreher Buchhandlung Bast und im Mineralien-Museum zu haben. Er hat das Format DIN A3 und kostet 10,00 €.

kupferdreher-geschichte@t-online.de