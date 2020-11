Mini-Weihnachtsmarkt in Burgaltendorf

Am Donnerstag, 3. Dezember, präsentieren Schüler der Comenius-Schule in der Zeit von 9.30 bis 18 Uhr ihre Arbeiten an einem Weihnachtsmarktstand bei REWE Stilleke, Dumberger Str. 2 in Burgaltendorf. Sie werden hier ein buntes Sortiment an Geschenken und Weihnachtspräsenten sowie adventlicher und weihnachtlicher Dekorationen vorstellen und zum Verkauf anbieten.

Alle Produkte haben sie in den vergangenen Monaten in ihren Klassen, im Rahmen von Projekten oder Schülerfirmen selbst hergestellt.

Comenius.Art Kunstkalender

Das Kunstprojekt „Comenius.Art“ präsentiert darüber hinaus den neuen Kunstkalender 2021 der Schule zum Thema „Einzigartige Wege gehen“. Der Kalender im Wochenformat zeigt in eindrucksvoller Weise, mit welchen bildnerischen Mitteln die Schüler sich künstlerisch ausdrücken können. Teile des Kunstprojekts haben Schüler der Comenius-Schule gemeinsam mit Schülern der Grundschule Burgaltendorf durchgeführt.

Der Kalender ist zu einem Preis von zehn Euro am Verkaufsstand der Schule erhältlich oder direkt über die Comenius-Schule (Tel. 0201/5717430 oder per E-Mail an Comenius-Schule.Info@schule.essen.de).



Förderverein bittet um Spenden

Da der schulische Weihnachtsmarkt in diesem Jahr aus bekannten Grünen ausfallen muss, freuen sich Schüler, Eltern und der Förderverein über die Gelegenheit, zumindest am Mini-Weihnachtsmarkt teilhaben zu können und sind sehr dankbar für die Unterstützung von REWE Stilleke.

Der Förderverein der Schule hofft auf einen erfolgreichen Verlauf des Mini-Weihnachtsmarktes, da durch den Ausfall des großen schulischen Weihnachtsmarktes in diesem Jahr die dringend benötigten Einnahmen aus dieser Schulveranstaltung fehlen, um auch im kommenden Jahr die zahlreichen Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Schüler weiterhin finanziell unterstützen zu können.

Der Erlös des Mini-Weihnachtsmarktes soll zumindest einen kleinen Beitrag leisten. Der Verein hofft auf Unterstützung seiner Arbeit durch Spenden. Bankverbindung und Kontaktdaten finden sich auf der Homepage der Schule www.comenius-schule-essen.de.