Leider macht die Corona-Epidemie auch vor dem Konzert mit Deborah Woodson in der St. Georgskirche in Heisingen nicht halt. In Verantwortung für unsere Besucher und in Gehorsam gegenüber den Verantwortlichen in Politik und Kirche unterstützen wir die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Für unsere Gäste gibt der Veranstalter den folgenden Hinweis:

„Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Aktuell wird nach einem Ersatztermin gesucht. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Spätestens im März 2021 soll die gesamte Tournee dann wieder stattfinden. Wir werden Sie über www.blackandwhitegospel.de oder die Presse informieren.“