Er heißt Josef, später nannten sie ihn Josef von Nazareth, egal. Er soll so etwas wie ein reisender Handwerker gewesen sein. Heutige Monteure rasen im weißen Transporter von einer zur anderen Baustelle und man sollte schlau genug sein und die Spur wechseln, wenn man sie im Rückspiegel sieht. Unser Monteur reist mit seiner Begleiterin auf Maultieren, vermutlich ist er ein Grüner, der Kamele als Energieverschwender ablehnt. Seine mollige Begleiterin würde gerne ein wenig Schwangerschaftsgymnastik betreiben und schlägt Josef vor: " Halt mal die Karre am nächsten Rasthof an, ich brauche Bewegung und einen Hamburger." Der Fahrer des Transporters hat nicht umsonst auf die Tube bedrückt und seine Lichthupe eingesetzt. Seine Maria ist schwanger, hat ihm in den letzten Wochen der Pandemie den Rücken gestärkt, jetzt macht sie schlapp. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie ein Kind am Rande der Autobahn gebären wird. Josef flattern die Knie.....er hält seine Maultiere an, bevor sie nach Bethlehem einreisen. Eine Hirtenhütte wird die Niederkunft unserer Maria.... und vor 2020 nannte sie das Neugeborene Jesus...... Jahrhunderte später .....dann ......