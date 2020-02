Es ist wieder soweit. Nach den erfolgreichen Events in 2019, jetzt in einer ganz neuen und smarten Location in Essen-Freisenbruch.

Das Restaurant/Hotel "Ruhrpottfriends" bietet mit seinem wundervollen, partyreifen Festsaal und einem grandiosen Getränke- und Snackangebot eine Form des Genußambientes, wie wir es uns für einen Genussabend der Livemusik wünschen.

Merkt Euch den Termin und genießt am 06. März 2020 ab 20 Uhr zuerst Mid of March, ein Duo mit allen Nuancen der Pop- und Balladen-Szene. Danach kommt Peter mit seinen Songs aus eigener Feder und dem ein oder anderen Rockhit in eigenem, mitreißenden Stil. Ihr werdet es mögen. Sicher.

Also, bis dahin beim Party-Rock-Abend im "Ruhrpottfriends".