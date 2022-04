Rund 50 Graffitikünstler aus ganz Deutschland haben eine alte graue Mauer an diesem Wochenende (9. und 10.4.) an der Bottroper Str. "verwandelt". Die Bürgerinitiative Bigwam (Bürgerinitiative gegen den wilden Automarkt), das Quartiersmanagement und die Organisatoren des regelmäßig stattfindenden Graffiti-Events Hafendampf haben eine zweitägige Aktion geplant und diese, wie man sehen kann sehr erfolgreich umgesetzt.

Ich habe mich mit einigen Künstlern sehr nett unterhalten, die auch ihre Intention zu dieser Aktion und auch ihren Motiven erläuterten. Es hat nicht nur Freude bereiten, diesen Graffitikünstlern zuzusehen und zuzuhören - das Ergebnis ist in meinen Augen auch wirklich sehenswert und man kann nur hoffen, dass diese Wand so erhalten bleibt und nicht "unschön" übermalt wird.

Außerdem wurde durch einen anliegenden Verein auch noch für das leibliche Wohl gesorgt, das die Atmosphäre noch einmal fröhlicher und launiger werden lies.

Wie man aus den Worten der Passanten entnehmen konnte, nahmen alle Besucher diese Aktion sehr positiv auf und gaben den Künstlern häufig Applaus. Es war eine rundum gelungene Aktion, die Appetit auf mehr macht und gerade bei diesem schönen Wetter ein besonderer Genuss war.